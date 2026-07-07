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Emiten aviso por tormentas eléctricas en Chile: estas serían las 3 regiones afectadas por el fenómeno

El aviso se mantendrá vigente durante la madrugada de este miércoles 8 de julio hasta la mañana de dicha jornada. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / mishooo

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso por probables tormentas eléctricas para sectores de tres regiones del país.

El organismo advirtió que la medida se mantendrá vigente durante la madrugada de este miércoles 8 de julio hasta la mañana de dicha jornada.

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En tanto, la DMC indicó que las tormentas eléctricas responden a la condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica” en ciertas zonas del país.

¿Qué regiones se verán afectadas?

Según el aviso publicado por el organismo, el fenómeno afectará a las regiones de: La Araucanía, Los Ríos y Los lagos. Además, dichas zonas se podrían ver afectados por un sistema frontal que dejará intensas precipitaciones.

En concreto, los sectores que podrían presentar tormentas eléctricas son:

Región de La Araucanía

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle

Región de Los Ríos

  • Litoral
  • Cordillera Costa

Región de Los Lagos

  • Valle
  • Precordillera

Cabe señalar que la DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos“.

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