Bono para universitarios entrega más de $880 mil: revisa los requisitos y las fechas de pago este 2026 / Getty Images

Una excelente noticia para el bolsillo de miles de estudiantes de educación superior. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) dio el puntapié inicial al proceso de renovación de la Beca Presidente de la República correspondiente al segundo semestre de 2026.

Este beneficio de libre disposición entrega un monto anual de 12,4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale actualmente a cerca de $888.447, pagados en hasta 10 cuotas mensuales.

En tanto, en el caso de los estudiantes de enseñanza media, el aporte corresponde a 6,2 UTM, es decir, a un monto equivalente a $444.000 mensuales. Cabe destacar que el proceso de renovación estará abierto entre el 2 de julio y el 15 de septiembre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la beca?

Es importante recordar que este bono no permite postulaciones nuevas en la educación superior; solo pueden renovarlo quienes ya contaban con el beneficio desde la enseñanza media y cumplen con las siguientes condiciones:

Matrícula vigente: estar matriculado como alumno regular en una universidad, IP o CFT acreditado.

estar matriculado como alumno regular en una universidad, IP o CFT acreditado. Rendimiento académico: contar con un promedio de notas igual o superior a 5,0 en el último semestre cursado.

contar con un promedio de notas en el último semestre cursado. Registro Social de Hogares (RSH): pertenecer al 40% más vulnerable (para quienes obtuvieron la beca desde 2023) o al 70% más vulnerable (para beneficiarios más antiguos).

pertenecer al (para quienes obtuvieron la beca desde 2023) o al (para beneficiarios más antiguos). Puntaje PAES: quienes ingresaron a primer año deben acreditar un puntaje promedio mínimo de 485 puntos en las pruebas obligatorias.

¿Cómo hacer el trámite y cuáles son las fechas de pago?

A diferencia de otros aportes del Estado, este trámite no se puede realizar por internet. Los estudiantes deben asistir de manera presencial a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de su respectiva casa de estudios, presentando su certificado de alumno regular del segundo semestre y el certificado de notas del primer semestre.

Dependiendo del mes en que realices el trámite, estas son las fechas estimadas en que recibirás el dinero en tu cuenta:

Si renuevas hasta el 20 de julio: El pago estimado se liberará los primeros días hábiles de agosto .

El pago estimado se liberará los primeros días hábiles de . Si renuevas hasta el 19 de agosto: El pago estimado se liberará los primeros días hábiles de septiembre .

El pago estimado se liberará los primeros días hábiles de . Si renuevas hasta el 15 de septiembre: El pago estimado se liberará los primeros días hábiles de octubre.

Cabe señalar que, mientras la Junaeb revisa los documentos, los depósitos mensuales podrían quedar suspendidos temporalmente, pero se reanudarán de forma normal una vez que el proceso sea aprobado.