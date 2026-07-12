Luto en el rock: muere a los 102 años Mary Morello, madre del guitarrista Tom Morello y destacada activista

El mundo de la música y el activismo social está de luto. Mary Morello, madre del legendario guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, falleció este lunes a los 102 años de edad.

La trágica noticia fue confirmada por el propio músico a través de su cuenta oficial de Instagram. "Mary Morello estará siempre junto a los Rebeldes de la Luz y la Canción (1923-2026)", escribió el artista en una publicación acompañada de dos postales: un retrato de ella y una conmovedora foto reciente sujetando su mano en sus últimos momentos.

Debido al delicado estado de salud de su progenitora, el artista había suspendido parte de su gira por Europa hace unas dos semanas con el fin de regresar de urgencia a Estados Unidos para acompañarla en el hospital.

Mary Morello no solo fue conocida por ser la madre de uno de los guitarristas más influyentes del rock, sino por una longeva e imponente trayectoria como activista social.

Nacida en octubre de 1923, Morello alzó la voz en diversas causas históricas a nivel mundial:

Libertad de expresión: en 1987 fundó el reconocido grupo anticensura Parents For Rock And Rap , defendiendo la música frente a los intentos de prohibición de la época.

en 1987 fundó el reconocido grupo anticensura , defendiendo la música frente a los intentos de prohibición de la época. Anticolonialismo: Ejerció como activista por la independencia de Kenia durante el auge del movimiento Mau Mau entre 1952 y 1960.

Ejerció como activista por la independencia de Kenia durante el auge del movimiento Mau Mau entre 1952 y 1960. Derechos Civiles: Se involucró activamente en el Movimiento por los Derechos Civiles y la NAACP en la década de los 60, además de colaborar con la Chicago Urban League.

La comunidad del rock internacional ya ha comenzado a manifestar sus condolencias hacia Tom Morello por la partida de una mujer cuya fuerza e ideales inspiraron gran parte de la carrera musical de su hijo.