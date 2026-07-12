Luto en el rock: muere a los 102 años Mary Morello, madre del guitarrista Tom Morello y destacada activista
La noticia fue confirmada por el propio músico a través de sus redes sociales.
El mundo de la música y el activismo social está de luto. Mary Morello, madre del legendario guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, falleció este lunes a los 102 años de edad.
La trágica noticia fue confirmada por el propio músico a través de su cuenta oficial de Instagram. "Mary Morello estará siempre junto a los Rebeldes de la Luz y la Canción (1923-2026)", escribió el artista en una publicación acompañada de dos postales: un retrato de ella y una conmovedora foto reciente sujetando su mano en sus últimos momentos.
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Debido al delicado estado de salud de su progenitora, el artista había suspendido parte de su gira por Europa hace unas dos semanas con el fin de regresar de urgencia a Estados Unidos para acompañarla en el hospital.
Mary Morello no solo fue conocida por ser la madre de uno de los guitarristas más influyentes del rock, sino por una longeva e imponente trayectoria como activista social.
Nacida en octubre de 1923, Morello alzó la voz en diversas causas históricas a nivel mundial:
- Libertad de expresión: en 1987 fundó el reconocido grupo anticensura Parents For Rock And Rap, defendiendo la música frente a los intentos de prohibición de la época.
- Anticolonialismo: Ejerció como activista por la independencia de Kenia durante el auge del movimiento Mau Mau entre 1952 y 1960.
- Derechos Civiles: Se involucró activamente en el Movimiento por los Derechos Civiles y la NAACP en la década de los 60, además de colaborar con la Chicago Urban League.
La comunidad del rock internacional ya ha comenzado a manifestar sus condolencias hacia Tom Morello por la partida de una mujer cuya fuerza e ideales inspiraron gran parte de la carrera musical de su hijo.
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