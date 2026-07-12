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Los Jaivas iniciarán en Perú su gira internacional por “Alturas de Macchu Picchu”

La banda chilena comenzará en Lima el recorrido internacional con el que conmemora los 45 años de su emblemática obra inspirada en los poemas de Pablo Neruda.

Verónica Villalobos

Agencia Uno

Agencia Uno

Santiago

La banda chilena Los Jaivas anunció el inicio de la gira internacional “45 años de Alturas de Macchu Picchu”, que llevará su emblemática obra a distintos países de Latinoamérica y el mundo.

El primer concierto se realizará el próximo 5 de diciembre en el Anfiteatro Plaza Exposición de Lima, Perú, marcando el comienzo del recorrido fuera de Chile.

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En la presentación, Los Jaivas compartirán escenario por primera vez con Los Mirlos, en un espectáculo que reunirá a dos referentes de la música latinoamericana.

La gira conmemorativa contempla la interpretación íntegra de “Alturas de Macchu Picchu”, obra inspirada en poemas de Pablo Neruda, junto a una propuesta escénica especialmente diseñada para celebrar los 45 años de uno de los trabajos más emblemáticos del grupo.

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