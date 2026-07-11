Histórico triunfo: serie chilena “Raza Brava” arrasa y se lleva tres premios en prestigioso festival en Italia

La industria audiovisual chilena vuelve a hacer historia en el extranjero. La serie nacional Raza Brava, de la productora DeCulto, se convirtió en la gran sorpresa del Italian Global Series Festival tras quedarse con tres importantes galardones en el certamen europeo: Mejor Creador/Director, Mejor Actor Protagónico y el prestigioso premio especial Maximino Award.

La producción nacional compitió en la categoría Limited Series como la única representante de Latinoamérica. En la cita, logró derrotar a millonarias apuestas respaldadas por gigantes mundiales como la BBC, RAI Fiction y France Télévisions.

El triunfo de Raza Brava consolidó el talento de su equipo y cautivó tanto al jurado oficial como a los realizadores locales:

Hernán Caffiero (Mejor Director): El realizador —quien ya ganó un premio Emmy Internacional por Una Historia Necesaria — se impuso a nombres de talla mundial como Peter Hoar (nominado al Emmy por The Last of Us ). Su obra retrata una radiografía social de Chile entre los años ochenta y la actualidad, marcada por el fútbol y la violencia.

El realizador —quien ya ganó un premio Emmy Internacional por — se impuso a nombres de talla mundial como Peter Hoar (nominado al Emmy por ). Su obra retrata una radiografía social de Chile entre los años ochenta y la actualidad, marcada por el fútbol y la violencia. Gabriel Muñoz (Mejor Actor Protagónico): En un hito para su carrera, el hijo del reconocido actor chileno Daniel Muñoz se quedó con el galardón en lo que fue su primer papel principal en televisión . Muñoz superó a estrellas internacionales como Luis Tosar (ganador de tres Premios Goya) tras someterse a un año de preparación viviendo y compartiendo con barristas de fútbol.

En un hito para su carrera, se quedó con el galardón en lo que fue . Muñoz superó a estrellas internacionales como Luis Tosar (ganador de tres Premios Goya) tras someterse a un año de preparación viviendo y compartiendo con barristas de fútbol. Maximino Award (Premio Especial): Como broche de oro, la producción sumó un tercer reconocimiento. Se trata de un galardón especial entregado directamente por las nuevas generaciones de cineastas italianos, quienes destacaron el valor técnico y social de la obra chilena.

“Nos llena de orgullo, porque se trata de una obra genuinamente popular que narra una historia invisibilizada de miles de chilenos”, expresó emocionado el director Hernán Caffiero tras recibir los premios.

El festival italiano, desarrollado entre el 3 y el 11 de julio en las ciudades de Riccione y Rimini, concluyó su edición con la ceremonia de clímax en el Teatro Galli, donde el equipo chileno desfiló por la alfombra roja antes de levantar los tres trofeos.

Con este triplete de premios, Raza Brava consolida un exitoso paso internacional que ya la ha llevado a lucirse en prestigiosos mercados como el Festival de Cine de Berlín y el Festival de Guadalajara, dejando en lo más alto el nombre de la ficción chilena.

Raza Brava es distribuida internacionalmente por Wild Sheep en Latinoamérica y Media Pro Studios en el resto del mundo. De momento, se encuentra en proceso de comercialización con plataformas.