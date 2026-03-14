Tom Morello emociona en Lollapalooza Chile 2026: realizó tributo a Víctor Jara y lanzó consignas contra Kast

El Lollapalooza Chile 2026 comenzó con todo en una jornada de viernes cargada de buena música y emociones que mantuvieron a los fanáticos por lo más alto.

Una de las presentaciones más comentadas fue la de Tom Morello, quien se mantuvo fiel a su estilo y ofreció su repertorio con importantes mensajes políticos.

El guitarrista, animado con una energía rebelde que se traspasaba al público presente, desplegó todo su talento acompañado de proclamas contra el fascismo y tributos a figuras como Víctor Jara y Chris Cornell.

Su set revivió la pasión de clásicos de Rage Against The Machine y Audioslave, ante una muchedumbre que estalló en cánticos y movimientos caóticos reminiscentes de eventos pasados.

Morello irrumpió luciendo un pañuelo rojo emblemático, una camiseta dedicada al cantautor chileno Víctor Jara y un detalle con la bandera nacional bordada en su pecho.

Abrió con una pieza de Jara como antesala, declarando de inmediato a los espectadores como “combatientes antifascistas”.

“Chile tiene un lugar especial en mi corazón”, expresó, conectando de forma inmediata con la audiencia que respondió con euforia.

El músico se sintió como en casa, dialogando repetidamente con los presentes y presentando temas de su carrera solista, como el inédito Everything Burns, próximo a incluirse en su nuevo álbum.

La atmósfera escaló con interpretaciones de algunos tributos, evocando la mítica “Batalla de Santiago” de hace más de 15 años, que él mismo mencionó al inicio.

Clásicos cargados de mensajes políticos

Los saltos, empujones y el mosh se hicieron presente con gran efervescencia de la mano de piezas como Killing in the Name, haciendo presente el coro dedicado a la “guatona tetona”.

Los homenajes también marcaron el pulso emocional: Like a Stone sonó con la imagen proyectada de Cornell, cantada por un compañero de banda, mientras que en Power to the People de John Lennon apareció la foto de Víctor Jara en pantalla.

Como era de esperarse, el ambiente politizado estuvo fuerte en cada segmento. Las pantallas mostraron referencias a antorchas, horcas, molotovs y ladrillos; Morello insistió en que “hacer arte es un acto de resistencia” ante los desafíos actuales.

Invitó a agacharse a quienes “odian el fascismo”, volteó su guitarra revelando un letrero con “no al fascismo”, motivando al público a gritar consignas como “¡Chupalo Kast!” en varias ocasiones. El cierre resonó con Venceremos de Quilapayún de fondo.