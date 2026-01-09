Licencia de conducir 2026 en Chile: estos son los nuevos requisitos para obtenerla o renovarla / Agencia Uno

En chile para manejar un vehículo es necesario tener al día una serie de documentos, siendo uno de los más esenciales la licencia de conducir.

Dicho documento es otorgado por la Dirección de Tránsito (DT) de las distintas municipalidades del país que están facultadas para hacerlo.

En ese contexto, a partir de este 2026 existen nuevos requisitos para obtener la licencia de conducir, luego de las modificaciones al proceso que introdujo la Ley Jacinta para obtener el documento.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), en su sitio web destaca que “la nueva normativa, conocida también como “Ley Jacinta”, implicó la modificación específica de 3 leyes: la de Tránsito, la que regula los seguros obligatorios de accidentes personales (SOAP), e incluso, el Código del Trabajo“.

¿Cuáles son los nuevos requisitos?

De tal forma, a partir de la entrada en vigencia de la ley, quienes busquen adquirir la licencia de conducir se les exigirá obligatoriamente “una declaración jurada, por parte de quien postula al documento, la cual busca acreditar que no cuenta con alguna enfermedad inhabilitante o restrictiva”.

Por ende, en caso de que una persona tuviese conocimiento de una enfermedad que lo inhabilite y no lo haya informado anteriormente, arriesga una infracción grave de tránsito y “se le cancelará la licencia”, explican desde el MTT.

Además, se incorporarán cambios en los procedimientos municipales para la acreditación de la denominada “idoneidad física y psíquica” de los postulantes al documento, lo cual será definido a través de un reglamento que reemplazará el instructivo que utilizan las direcciones de tránsito.

Desde el MTT señalan que, entre otros cambios que trae consigo la ley, está que se “duplican los actuales montos de indemnización asociados al SOAP, frente a la muerte, o la incapacidad permanente total o parcial, si ocurriese un evento de este tipo”.