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Gobierno concreta expulsión de 45 extranjeros con antecedentes por delitos tráfico de drogas y robos

El operativo incluyó ciudadanos colombianos y dominicanos, trasladados en un avión de la FACh tras resoluciones judiciales y administrativas.

Martín Neut

PDI anuncia el cuarto vuelo de expulsión de extranjeros en situación irregular durante el gobierno del presidente Kast

PDI anuncia el cuarto vuelo de expulsión de extranjeros en situación irregular durante el gobierno del presidente Kast / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El Gobierno concretó este viernes la expulsión de 45 ciudadanos extranjeros desde Chile, en un operativo coordinado por el Ministerio del Interior y ejecutado mediante un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

La medida corresponde al cuarto vuelo de este tipo realizado durante la administración del Presidente José Antonio Kast.

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La información fue confirmada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien detalló que 36 de los casos corresponden a expulsiones administrativas y otros nueve a expulsiones judiciales. Del total, 34 personas eran de nacionalidad colombiana y 11 dominicana.

Santiago concentró la mayor cantidad de procedimientos

Según el balance entregado por las autoridades, la principal causal detectada fue el ingreso irregular al país por pasos no habilitados, con 27 casos.

Además, se registraron condenas o antecedentes asociados a delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación y robo con violencia.

El reporte también incluyó casos vinculados a receptación de vehículos, robo en lugar habitado, usura y usurpación de identidad, entre otros delitos. A nivel territorial, la comuna de Santiago concentró la mayor cantidad de procedimientos, con 19 casos, equivalentes al 42,2% del total.

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