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El ‘mono’ otra vez figura: Coquimbo Unido sufrió para eliminar a Unión La Calera y meterse en la gran final de la Copa de la Liga

El cuadro ‘cementero’ forzó los penales en el norte, pero Diego Sánchez se vistió de héroe para los ‘piratas’. Esperan por O’Higgins o Ñublense.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Más dramático, imposible. Este domingo por la tarde se comenzó a definir la gran final de la Copa de la Liga 2026 en el norte del país, donde Coquimbo Unido necesitó de los penales para avanzar a la gran instancia eliminando a Unión La Calera en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Con el marcador de ida a favor, Coquimbo Unido necesitaba tan solo un empate para meterse en la final del torneo y tras desaprovechar varias opciones, fue Unión La Calera quien forzó la definición desde los 12 pasos: Matías Campos López (86′) abre el marcador.

En la definición, los porteros de ambos equipos fueron las grandes figuras pero, una vez más, Diego “mono” Sánchez se llevó todos los aplausos: detuvo el séptimo lanzamiento ‘cementero’ para mantener a Coquimbo Unido vigente en todas las competiciones que está disputando.

De esta manera, el ‘pirata’ inscribe su nombre en la gran final de la Copa de la Liga 2026 y espera rival, el cual saldrá entre O’Higgins y Ñublense, que este mismo domingo por la noche determinan al clasificado. En la ida, los ‘diablos rojos’ ganaron 2-1.

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