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PROGRAMACIÓN. Mundial 2026: dónde, cuándo y a qué hora ver las semifinales en vivo, en directo, online y TV

Francia, España, Inglaterra y Argentina sigue en la lucha por obtener el máximo trofeo deportivo del mundo.

Gonzalo Miranda

Getty Images

Getty Images / Michael Regan - FIFA

El Mundial 2026 poco a poco se comienza a terminar y este sábado por la noche quedaron definidas las semifinales del torneo con dos partidos que serán, de infarto.

La acción por la ronda de los cuatro mejores comenzará el martes 14 de julio en Dallas: Francia y España se verán las caras en lo que perfectamente, pudo ser una de las finales anticipadas.

El que avance en esa llave chocará en la gran final del torneo con el ganador del compromiso entre Inglaterra y Argentina que jugarán en Dallas el miércoles 15, desde las 15:00 horas de nuestro país.

Los dos partidos, como siempre, los podrás escuchar y seguir junto al equipo de ADN Deportes y ADN.cl.

Mundial 2026: las semifinales

Martes 14 de julio

  • 15:00 hrs | Francia vs. España | Estadio Dallas

Miércoles 15 de julio

  • 15:00 hrs | Inglaterra vs. Argentina | Estadio Atlanta

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