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VIDEO. No le temen a Francia: el desafiante mensaje del DT de España que calienta la semifinal del Mundial

Luis de la Fuente ya tiene la mira puesta en “Le Blues” y los antecedentes respaldan su confianza.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Alex Pantling - FIFA

Este viernes, España se metió en las semifinales del Mundial 2026 luego de vencer a Bélgica con un gol de Mikel Merino en los minutos finales del partido.

El cuadro ibérico volvió a mostrar por qué esa una de las candidatas principales a quedarse con la Copa del Mundo, pegando en momento claves y sin pasar mayores zozobras en defensa. Sin embargo, ahora en semis tendrá su mayor reto hasta la fecha en la cita planetaria, enfrentando al que, quizás, sea el único rival aún más favorito que ellos: Francia.

Una vez terminado el encuentro, Luis de la Fuente, entrenador del combinado español, festejó la clasificación y aprovechó de dejarle un mensaje a “Le Blues” de cara a su enfrentamiento del próximo martes.

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“Reitero mi orgullo de dirigir a este equipo con ganas de crecer y mejorar. Hemos hecho más que méritos para ganar más tranquilamente. Lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor”, comenzó diciendo el seleccionador.

Luego, al ser consultado por el cruce ante los franceses, comentó: “Pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia, estarán igual de preocupados ellos, hemos sido la única selección en el mundo capaz de ganarle dos partidos consecutivos”, cerró el DT de España.

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