Atropello en feria de Viña del Mar deja seis fallecidos y siete heridos

Seis personas murieron y otras siete resultaron lesionadas la mañana de este domingo luego que un vehículo ingresara a la feria Caupolicán de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el automóvil, un SUV que circulaba en sentido contrario, irrumpió en el recinto y atropelló a quienes realizaban compras en el lugar.

Equipos de emergencia trabajan en la atención de los heridos y en las diligencias en el sitio del suceso.

El conductor del vehículo fue detenido por Carabineros. Hasta ahora, las autoridades no han informado las causas que originaron el hecho, las que serán determinadas en el marco de la investigación.

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