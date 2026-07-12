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VIDEO. Colo Colo viaja a la intertemporada en Colombia sin refuerzos y así reacciona Ortiz: “Hablar de más...”

“Cada vez que intercede un club tan grande como Colo Colo, el jugador se encarece aún más”, aseguró el entrenador albo.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Este domingo, Colo Colo tomó rumbo a Colombia para iniciar su intertemporada de cara al segundo semestre y disputar un partido amistoso contra Millonarios FC.

El técnico Fernando Ortiz lideró a la delegación alba que, por el momento, no cuenta con ningún refuerzo en el mercado de fichajes invernal, algo que parece no incomodar al “Tano”, quien ya pidió expresamente incorporaciones para la segunda rueda del torneo nacional.

“La directiva y el presidente están trabajando de lo que hablamos semanas anteriores y como lo dije, hablar de más perjudica la negociación. Yo estoy tranquilo, ellos están haciendo un trabajo excepcional, hay que ser pacientes”, dijo el entrenador a los medios de comunicación presentes en el Aeropuerto de Santiago.

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Algunos de los nombres que han estado en la órbita del “Cacique” son el portero Santiago Mele (Monterrey), el volante Diego Valdés (Vélez Sarsfield) y el extremo Jordhy Thompson (Orenburg).

“El libro de pases abrió hace diez días y termina a mediados de agosto. Cada vez que intercede un club tan grande como Colo Colo, el jugador se encarece aún más. Jamie Pizarro, Daniel Morón y Aníbal Mosa están haciendo un trabajo muy específico y eso me da una tranquilidad absoluta”, cerró Ortiz.

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