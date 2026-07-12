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VIDEO. Registran violenta pelea entre hinchas argentinos e ingleses tras confirmarse la semifinal del Mundial 2026

La batalla campal tuvo lugar en Miami, en la madrugada de este domingo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / GIORGIO VIERA

Este sábado quedaron completamente definidas las llaves de las semifinales del Mundial 2026, con los choques de Francia ante España y el Inglaterra versus Argentina.

Justamente este duelo entre europeos y sudamericanos, despierta entre los hinchas de ambas selecciones una rivalidad histórica, con no solo elementos futbolísticos, sino que también con la historia de ambos países.

Es por eso que se prevé un partido caliente en Atlanta, el próximo miércoles, con seguridad reforzada para evitar peleas entre ambas aficiones, al menos dentro del estadio, porque fuera las batalla ya comenzó.

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En la madrugada de este domingo, en las calles de Miami, se registró una feroz pelea entre decenas de argentinos e ingleses, apenas unas horas después de que se confirmara el cruce entre ambos en semifinales del Mundial.

Los registros muestran golpes por todos lados, algunos lanzando objetos, mientras unos pocos más civilizados intentan calmar la situación, que finalmente termina con los británicos retirándose del lugar.

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