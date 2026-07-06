Con el empate de este lunes ante Deportes Recoleta por la Copa Chile, Colo Colo le puso fin al primer semestre de este 2026, siendo puntero tanto en el torneo referido, como en la Liga de Primera, aunque eliminado de la Copa de la Liga.

Ahora los albos tendrán unos días de descanso antes de comenzar la intertemporada, tiempo que aprovecharán para intentar reforzar el plantel, o al menos esa es la idea de Fernando Ortiz, quien en conferencia de prensa tras el empate ante el cuadro de la Primera B, volvió a referirse a su idea de sumar refuerzos, con un nombre en especial dando vueltas.

“He hablado con el presidente, él está al tanto del pedido que he hecho para que se sume alguien. Están en pleno trabajo de eso, esperemos que lo podamos contar en esa mini pretemporada que haremos en Colombia. Si digo un nombre, siempre se entorpece la negociación cuando está metido Colo Colo. Esperemos que la gente que tengo que hacerlo, haga el trabajo correcto”, comenzó diciendo el entrenador del “Cacique”.

Al ser consultado directamente por el nombre de Diego Valdés, el “Tano” no ocultó su deseo de ficharlo, apelando a la gran relación que mantienen. “Ya lo dije antes, todo jugador chileno quiere venir a jugar a Colo Colo. No me sorprende el interés que pueda tener Diego o otro jugador que esté afuera o dentro de nuestra liga. Con Diego mantengo diálogo por lo que viví en América, pero todo jugador quiere venir a jugar a Colo Colo. Lo quiero y estimo mucho, lo abrazo cada vez que lo veo”, afirmó el DT sobre el volante perteneciente a Vélez Sarsfield.

Además, volvió a comentar la opción de reforzarse con un arquero de jerarquía, pese a la buena irrupción de Gabriel Maureira. “Todo joven va a ser siempre respaldado en el momento que le toque integrar el once titular. La conversación sobre los nombres que puedan llegar a venir la tuve siempre con el presidente y vuelvo a repetir, si digo un nombre, se pueden llegar a entorpecer esas negociaciones”, sentenció Ortiz sobre el mercado de pases de Colo Colo.