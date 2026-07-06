¿Chile se acerca a una recesión técnica? Esto dicen los economistas ante optimismo de ministro Quiroz

Luego de registrar cinco meses consecutivos de contracción en la actividad económica y de que se volvieran a encender las alertas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó una recesión y aseguró que junio marcaría un cambio de tendencia.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado afirmó que “no hay visos de recesión”, apuntando a que los datos internos que maneja Hacienda anticipan un Imacec de junio nuevamente en terreno positivo.

Además, proyectó un segundo semestre más favorable, apoyado en una eventual recuperación de la inversión, un precio del cobre resistente y el posible impulso de la ley de reconstrucción.

Expertos matizan el diagnóstico: menos recesión, más estancamiento

En conversación con EMOL, el decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, respaldó el análisis del ministro y sostuvo que el actual deterioro responde principalmente a factores transitorios. “El ministro tiene razón, esta situación es completamente transitoria, eso es lo relevante. En junio la economía retomará un tranco positivo”, afirmó.

A juicio del exsubsecretario de Hacienda, la caída de los primeros meses se explica por elementos puntuales, especialmente en minería y por efectos externos. En esa línea, aseguró que “Chile no estará en recesión”, aunque advirtió que el foco debe estar en el empleo: “Lo que nos debe ocupar hoy es la crisis del mercado laboral, obviamente ligada al crecimiento de la economía”.

Desde el ESE Business School, Cecilia Cifuentes coincidió en que una eventual recesión técnica no refleja necesariamente el problema central. Para la economista, la discusión debe mirar más allá del dato trimestral, ya que “aquí no estamos en un problema de recesión, estamos con un problema mucho más permanente de una economía estancada que lleva mucho más tiempo”.

Por su parte, el economista senior del OCEC-UDP, Juan Ortiz, planteó que el mensaje de Hacienda busca mejorar las expectativas tras un primer semestre débil.

Sin embargo, apuntó a que el diagnóstico oficial omite parte del problema: “Claramente hay otros factores que quizás se omiten levemente en cuanto a un menor dinamismo de la demanda interna, principalmente asociado a un mercado laboral bastante debilitado”.

Así, el segundo semestre será clave para confirmar si la inversión y la actividad logran sostener una recuperación real.