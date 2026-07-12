O’Higgins necesitó los penales para eliminar a Ñublense y se cita con Coquimbo Unido en la gran final de la Copa de la Liga 2026

La debutante Copa de la Liga 2026 tiene definidos a sus finalistas. Por la tarde, Coquimbo Unido eliminó a Unión La Calera, mientras que en la noche, O’Higgins se encargó de dejar en el camino a Ñublense en Rancagua.

En un partido dominado básicamente por el local, la resistencia del visitante duró hasta mediados del complemento. Un polémico penal a insinuación del VAR terminó con el tanto de Francisco González (68′) para poner la ilusión de los ‘celestes’.

Mientras O’Higgins fue incapaz de marcar el segundo, Ñublense tampoco logró marcar el empate en el Codelco El Teniente, por lo que la definición se trasladó hasta el punto penal.

En el punto del área, Lorenzo Reyes y Alex Valdés fallaron para los ‘diablos rojos’, lo que permitió que el ‘capo de provincia’ terminara ganando 4-2 desde el punto penal.

De esta manera, Coquimbo Unido y O’Higgins se verán las caras el próximo sábado 18 de julio en la gran final del torneo programado para disputar en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.