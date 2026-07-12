Criteria: desaprobación del Presidente Kast sube al 55%

Santiago

La más reciente encuesta Criteria evidenció una caída en la evaluación ciudadana del Gobierno del presidente José Antonio Kast. El sondeo mostró que la aprobación del Mandatario disminuyó a un 32%, dos puntos menos que en la medición anterior.

En paralelo, la desaprobación aumentó hasta el 55%, también con un alza de dos puntos porcentuales, alcanzando su nivel más alto en las últimas cuatro semanas.

El estudio, aplicado el 9 de julio mediante un panel online, también registró una baja en todos los atributos personales evaluados del Presidente. Entre ellos, descendieron las percepciones de que “es trabajador”, “es directo”, “es competente” y “es honesto”.

Asimismo, la evaluación sobre distintas capacidades del Gobierno mostró retrocesos en áreas como crecimiento económico, seguridad, estabilidad, generación de acuerdos y manejo de problemas sociales, aunque la capacidad para impulsar la economía continúa siendo el aspecto mejor evaluado por los encuestados.