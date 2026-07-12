Criteria: desaprobación del Presidente Kast sube al 55%
La aprobación del Mandatario cayó a 32%, mientras que la desaprobación alcanzó su nivel más alto de las últimas cuatro semanas, según la última encuesta Criteria.
Santiago
La más reciente encuesta Criteria evidenció una caída en la evaluación ciudadana del Gobierno del presidente José Antonio Kast. El sondeo mostró que la aprobación del Mandatario disminuyó a un 32%, dos puntos menos que en la medición anterior.
En paralelo, la desaprobación aumentó hasta el 55%, también con un alza de dos puntos porcentuales, alcanzando su nivel más alto en las últimas cuatro semanas.
El estudio, aplicado el 9 de julio mediante un panel online, también registró una baja en todos los atributos personales evaluados del Presidente. Entre ellos, descendieron las percepciones de que “es trabajador”, “es directo”, “es competente” y “es honesto”.
Asimismo, la evaluación sobre distintas capacidades del Gobierno mostró retrocesos en áreas como crecimiento económico, seguridad, estabilidad, generación de acuerdos y manejo de problemas sociales, aunque la capacidad para impulsar la economía continúa siendo el aspecto mejor evaluado por los encuestados.
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