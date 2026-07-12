“Jamás sobornaría a un fiscal”: la defensa del senador Calisto ante la acusación por fraude al fisco

El senador Miguel Ángel Calisto (IND) se defendió de la acusación presentada en su contra por la Fiscalía, que solicitó una pena de 12 años de cárcel por el delito de fraude al fisco, en una causa que involucra un presunto perjuicio de $105 millones.

En conversación con Reportajes Teletrece, el parlamentario abordó el cambio de versión de su exasesor Roland Cárcamo, quien en sus últimos interrogatorios reconoció diversos delitos .

Entre ellos, asesorías fantasmas encarnadas en su esposa Carla Graf y un esquema de defraudación liderado por su hermana Natalia Cárcamo, cuyos fondos habrían llegado a las cuentas del senador y la compra de una parcela ubicada cerca de sus residencias en Coyhaique, según consignó el medio citado.

“¿Uno no puede contratar a amigos de asesores?”

“Es doloroso. Roland estaba en prisión. Es muy complejo, muy difícil. Entonces ellos mismos se contradicen y cambian las versiones”, señaló Calisto.

Asimismo, afirmó que no ve “delito” en haber contratado como asesora parlamentaria a su amiga y vecina Carla Graf, por trabajos que sumarían más de $100 millones.

Miguel Ángel Calisto | Agencia UNO / SEBASTIAN RIOS Ampliar

“Todas las asesorías de Carla Graf se hicieron (...) No existió ninguna caja pagadora, sino tendría enriquecimiento ilícito”, sostuvo Calisto, quien añadió: “¿Uno no puede contratar a amigos de asesores?”.

Supuestos pagos al exfiscal regional Carlos Palma

En esa línea, el senador enfatizó que no intervino en la contratación de sus asesores. Explicó que puede sugerir o recomendar nombres, pero que los aspectos administrativos y fiscalizador corresponden al Congreso Nacional.

“Ningún parlamentario contrata; lo hace el Consejo de Asignaciones”, afirmó Miguel Ángel Calisto, quien agregó que posteriormente todas las labores son revisadas mediante auditorías realizadas por la propia corporación.

Finalmente, se refirió a la acusación de que habría instruido supuestos pagos al entonces fiscal regional Carlos Palma para impedir que avanzaran las primeras denuncias por asesorías fantasmas en 2021, de acuerdo a lo confesado por Roland Cárcamo.

Agencia UNO | Carlos Palma / Agencia UNO Ampliar