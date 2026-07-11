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FOTO. Goleadores del Mundial 2026: Bellingham entra de lleno en la pelea por la bota de oro

El volante inglés alcanzó a su compañero de equipo, Harry Kane, y quedó a dos de Mbappé y Messi.

Gonzalo Miranda

Jude Bellingham y Erling Haaland

Jude Bellingham y Erling Haaland

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo está entregando emociones de alto calibre en lo colectivo, sino que mantiene en vilo al planeta por una de las definiciones individuales más apasionantes de la era moderna.

Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia) comandan la tabla de goleadores con 8 anotaciones cada uno, reeditando la histórica rivalidad que ya protagonizaron en la edición de Qatar 2022.

Ambos futbolistas han sido los pilares fundamentales para que sus respectivas selecciones se ubiquen en las instancias definitivas del campeonato, y cada minuto en el terreno de juego será crucial para determinar quién se quedará de forma exclusiva con la prestigiosa Bota de Oro.

El “Androide” se queda sin margen

Un escalón más abajo aparece el noruego Erling Haaland. El delantero del Manchester City completó un debut mundialista extraordinario al registrar 7 goles en el certamen.

Sin embargo, la reciente eliminación de la selección de Noruega en los cuartos de final extinguió por completo las posibilidades del “Androide” de seguir sumando en la tabla, dejándole el camino libre a los dos líderes de la vanguardia.

La delegación inglesa también pisa fuerte en el plano individual. El capitán de los Tres Leones, Harry Kane, se ubica en la cuarta posición con 6 dianas junto a su compañero, Jude Bellingham quien anotó un doblete este sábado. Ambos se mantienen como una amenaza latente gracias al sólido caminar colectivo de su país.

Por su parte, el francés Ousmane Dembélé cierra el selecto grupo de avanzada con 5 tantos, siendo el socio ideal de Mbappé en el ataque galo.

Los goleadores del Mundial 2026

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