Declaran Alerta Ambiental para este domingo en la Región Metropolitana

Santiago

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este domingo 12 de julio debido a las condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago, con el objetivo de resguardar la calidad del aire y la salud de la población.

Según informaron las autoridades, si bien las estaciones de monitoreo registran niveles de calidad del aire entre “bueno” y “regular”, las condiciones meteorológicas podrían favorecer la acumulación de contaminantes durante la jornada.

Entre las medidas vigentes destaca la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de aquellos que utilizan pellets. La fiscalización estará a cargo de la Seremi de Salud, con apoyo de los municipios y Carabineros.

Además, se mantiene la prohibición de quemas agrícolas en toda la Región Metropolitana y las autoridades recomendaron reducir o evitar la actividad física al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

El monitoreo de la calidad del aire se mantendrá durante la jornada para evaluar la evolución de las condiciones atmosféricas.