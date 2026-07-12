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Declaran Alerta Ambiental para este domingo en la Región Metropolitana

La medida busca prevenir un aumento de la contaminación del aire. Entre las restricciones, se prohíbe el uso de calefactores a leña y se recomienda evitar la actividad física al aire libre.

Verónica Villalobos

Agencia Uno

Agencia Uno

Santiago

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este domingo 12 de julio debido a las condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago, con el objetivo de resguardar la calidad del aire y la salud de la población.

Según informaron las autoridades, si bien las estaciones de monitoreo registran niveles de calidad del aire entre “bueno” y “regular”, las condiciones meteorológicas podrían favorecer la acumulación de contaminantes durante la jornada.

Entre las medidas vigentes destaca la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de aquellos que utilizan pellets. La fiscalización estará a cargo de la Seremi de Salud, con apoyo de los municipios y Carabineros.

Además, se mantiene la prohibición de quemas agrícolas en toda la Región Metropolitana y las autoridades recomendaron reducir o evitar la actividad física al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

El monitoreo de la calidad del aire se mantendrá durante la jornada para evaluar la evolución de las condiciones atmosféricas.

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