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Se le acaba el crédito a Castellón: Gago pidió un nuevo arquero para la U y ya hay cuatro opciones en carpeta

El entrenador de la Universidad de Chile buscaría contar con otro guardameta en el presente mercado de traspasos.

Javier Catalán

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

FOTO: ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Luego de un año complejo para Gabriel Castellón en el arco de la Universidad de Chile, Azu Azul ha decidido entrar al mercado para buscar a un nuevo portero.

Según información de TNT Sports, Fernando Gago habría sido el encargado de solicitar la contratación de un nuevo guardameta, y la U ya tendría una carpeta con cuatro opciones.

Uno de los candidatos principales sería el ex Universidad Católica, Matías Dituro. El argentino con nacionalidad chilena se encuentra actualmente jugando en el Elche de España, donde terminó la temporada pasada como titular.

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La operación parece compleja, ya que a sus 39 años, tiene contrato vigente con el elenco ilicitano hasta junio del 2027, por lo que sería difícil sacarlo de Europa.

Otras de las opciones es Gabriel Arias, el exseleccionado nacional al que ya intentaron contratar en el pasado mercado, pero que finalmente terminó recalando en Newell’S Old Boys de Argentina.

Pero las cosas para el portero de no salieron bien, ya que se lesionó tempranamente en la temporada, y según lo informado por el medio anteriormente, ahora estarían buscando rescindir su contrato desde la “Lepra”.

Por último, aparecen las opciones más complejas: Thomas Gillier, quien milita en el Montreal Impact de la MLS, a préstamo desde el Bologna de Italia; y Vicente Reyes, arquero del Norwich City, en una situación similar.

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