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AFA denuncia el hackeo de su correo: periodistas recibieron mensajes admitiendo corrupción arbitral en el Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino debió emitir un comunicado tras las supuestas filtraciones.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Argentina prepara los últimos detalles antes de enfrentar este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, aunque con varias polémicas atrás debido al arbitraje en sus partidos.

De hecho, en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha denunciado un hackeo a su correo electrónico oficial, desde el cual se compartieron supuestas revelaciones de corrupción arbitral en sus partidos.

Las primeras investigaciones encontraron un foro egipcio en el que se habrían filtrado los accesos al mail corporativo de la AFA, en lo que sería una “venganza” de algunos aficionados africanos por la eliminación en octavos de final del Mundial.

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Algunos de los mensajes compartidos desde el correo electrónico argentino afirmaban que los “Faraones” habían sido perjudicados por el árbitro debido a su apoyo al pueblo de Palestina. "Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes“, señalaba una de las filtraciones.

“Queremos informarles que hemos detectado el posible envío de correos electrónicos desde una de nuestras cuentas institucionales que no fueron generados ni autorizados por nuestro equipo”, escribió la AFA en un comunicado compartido en su página web.

“Ante esta situación, y mientras realizamos las verificaciones correspondientes junto al área de Sistemas, les solicitamos que desestimen cualquier mensaje que hayan recibido recientemente desde nuestra cuenta y que resulte inusual, especialmente si contiene enlaces, archivos adjuntos o solicita información personal”, agregaron.

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