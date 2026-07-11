PPD respalda salida de sus senadores del acuerdo por la megarreforma y acusa a Quiroz de actuar “de mala fe”

El Partido Por la Democracia (PPD) valoró la decisión de los senadores de su bancada de restarse del acuerdo con el Gobierno en el marco de la discusión por la megarreforma.

El quiebre se produjo este viernes, luego de que el Ejecutivo presentara una indicación que propone reducir al 22% el impuesto corporativo, pese a que la iniciativa original contemplaba una rebaja desde el 27% al 23% .

“Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de bajarse del acuerdo con el Gobierno”, señaló la colectividad la colectividad a través de una declaración pública, firmada por su presidente nacional, Raúl Soto.

Recurrirán al TC por la megarreforma

En esa línea, el partido cuestionó el actuar del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de quien indicaron que “no solo ha intentado vulnerar nuestra institucionalidad, sino que además ha actuado de mala fe ”.

“Reafirmamos nuestra posición institucional de rechazo a la megarreforma tributaria. No pondremos nuestros votos al servicio de una fórmula que es fiscalmente irresponsable y pone en riesgo el futuro de Chile”, agregaron.

Finalmente, el PPD confirmó que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa, “tanto en sus aspectos tributarios, como en los medioambientales”.