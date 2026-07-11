;

PPD respalda salida de sus senadores del acuerdo por la megarreforma y acusa a Quiroz de actuar “de mala fe”

El partido afirmó que impugnará la iniciativa en el Tribunal Constitucional por sus aspectos tributarios y medioambientales.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

El Partido Por la Democracia (PPD) valoró la decisión de los senadores de su bancada de restarse del acuerdo con el Gobierno en el marco de la discusión por la megarreforma.

El quiebre se produjo este viernes, luego de que el Ejecutivo presentara una indicación que propone reducir al 22% el impuesto corporativo, pese a que la iniciativa original contemplaba una rebaja desde el 27% al 23%.

Revisa también

ADN

“Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de bajarse del acuerdo con el Gobierno”, señaló la colectividad la colectividad a través de una declaración pública, firmada por su presidente nacional, Raúl Soto.

Recurrirán al TC por la megarreforma

En esa línea, el partido cuestionó el actuar del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de quien indicaron que “no solo ha intentado vulnerar nuestra institucionalidad, sino que además ha actuado de mala fe”.

“Reafirmamos nuestra posición institucional de rechazo a la megarreforma tributaria. No pondremos nuestros votos al servicio de una fórmula que es fiscalmente irresponsable y pone en riesgo el futuro de Chile”, agregaron.

Finalmente, el PPD confirmó que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa, “tanto en sus aspectos tributarios, como en los medioambientales”.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad