Luego de una campaña histórica, superando la fase de grupos y los dieciseisavos de final, Egipto cayó a manos de Argentina en los octavos del Mundial 2026, en un duelo lleno de polémicas.

Pero más allá de la eliminación, los “Faraones” se fueron con la frente en alto de la Copa del Mundo, haciendo sufrir a la actuales campeones, algo que en su país valoran y se lo hicieron saber en su vuelta al territorio.

Este viernes recién pasado, el plantel egipcio aterrizó en El Alamein, donde fueron recibidos por miles de hinchas a las afuera del aeropuerto.

🤯🇪🇬 EL RECIBIMIENTO AL PLANTEL DE EGIPTO. pic.twitter.com/LWlk9IIkBw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 11, 2026

El plantel subió a un caravana para saludar a los asistentes, que colmaron las calles de la ciudad, portando banderas, lienzos e instrumentos musicales con los que armaron la fiesta.

Y así recibieron al entrenador Hossam Hassan, replicando el gesto que hizo desde el banco de suplentes vs. Argentina. 🇪🇬😳 pic.twitter.com/Rnf2NWD4nf https://t.co/PLJhKfLhAI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 11, 2026

Uno de los más aclamados fue el entrenador Hossam Hassan, a quien escoltaron junto a su familia. Los hinchas que le seguían realizaban la cruz con los brazos que se le vio hacer al final del encuentro ante Argentina.