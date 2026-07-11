VIDEOS. Egipto recibe a su selección como héroes tras la eliminación ante Argentina en el Mundial 2026
Hassam Hossan, entrenador de los “Faraones”, fue el más aclamado por los hinchas.
Luego de una campaña histórica, superando la fase de grupos y los dieciseisavos de final, Egipto cayó a manos de Argentina en los octavos del Mundial 2026, en un duelo lleno de polémicas.
Pero más allá de la eliminación, los “Faraones” se fueron con la frente en alto de la Copa del Mundo, haciendo sufrir a la actuales campeones, algo que en su país valoran y se lo hicieron saber en su vuelta al territorio.
Este viernes recién pasado, el plantel egipcio aterrizó en El Alamein, donde fueron recibidos por miles de hinchas a las afuera del aeropuerto.
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El plantel subió a un caravana para saludar a los asistentes, que colmaron las calles de la ciudad, portando banderas, lienzos e instrumentos musicales con los que armaron la fiesta.
Uno de los más aclamados fue el entrenador Hossam Hassan, a quien escoltaron junto a su familia. Los hinchas que le seguían realizaban la cruz con los brazos que se le vio hacer al final del encuentro ante Argentina.
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