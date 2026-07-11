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En la U miran atentos: Darío Osorio suma un nuevo interesado en el mercado europeo

El delantero chileno parece tener los días contados en el FC Midtjylland.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Carlos Rodrigues

Movidos son los días que vive Darío Osorio en el fútbol europeo, con las definiciones con respecto a su futuro cada vez más cerca de aclararse.

El jugador chileno perteneciente al FC Midtjylland, es una de las joyas más cotizadas del mercado en el viejo continente y ahora se acaba de conocer un nuevo interesado en su contratación.

Según reportes del portal turco A Spor, el Trabzonspor de aquel país, que jugará rondas previs de la Europa League, también tiene en carpeta al atacante formado en la cantera de la Universidad de Chile, aunque no sería la primera opción.

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La información indica que el seleccionado nacional sería el “Plan B” del cuadro otomano, quien tendría como objetivo de mercado a Gianluca Prestianni, extremo argentino del Benfica, recordado por su polémica acusación de racismo contra Vinicius Junior.

Sin embargo, este movimiento del trasandino podría abrirle otra puerta Osorio, ya que como informamos en ADN Deportes, el cuadro portugués también es uno de los interesados en el hijuelense, siendo un pedido expreso de su nuevo entrenador Marco Silva.

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