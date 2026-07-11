Aumenta a 4.333 la cifra de fallecidos por el doble terremoto que devastó Venezuela

Este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó el número de muertos por el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio.

“La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333 ”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa.

El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte del sábado. Además, Rodríguez señaló que hasta el viernes había 315 personas sin ser identificadas, “el 7% del total de fallecidos”.

Más de 19.000 damnificados

Los potentes movimientos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras.

De acuerdo con Rodríguez, en los campamentos improvisados viven más de 19.000 damnificados. Voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.

Finalmente, el jefe del Parlamento, que también es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, evitó hablar de la cantidad de desaparecidos.