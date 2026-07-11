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Aumenta a 4.333 la cifra de fallecidos por el doble terremoto que devastó Venezuela

Las autoridades entregaron un nuevo balance de víctimas y confirmaron que más de 19 mil personas continúan viviendo en campamentos improvisados.

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Getty Images / Edilzon Gamez

Este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó el número de muertos por el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio.

“La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa.

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El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte del sábado. Además, Rodríguez señaló que hasta el viernes había 315 personas sin ser identificadas, “el 7% del total de fallecidos”.

Más de 19.000 damnificados

Los potentes movimientos afectaron a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras.

De acuerdo con Rodríguez, en los campamentos improvisados viven más de 19.000 damnificados. Voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.

Finalmente, el jefe del Parlamento, que también es hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, evitó hablar de la cantidad de desaparecidos.

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