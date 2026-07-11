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Partidos del fútbol chileno hoy 11 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla cuatro juegos de la Copa Chile y otros dos de la Segunda División.

Carlos Madariaga

Partidos del fútbol chileno hoy 11 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

Partidos del fútbol chileno hoy 11 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Hoy, sábado 11 de julio, el fútbol chileno reanuda este fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

Cuatro encuentros darán inicio a la sexta fecha de la Copa Chile 2026 y otros tres comenzarán la jornada 14 de la Segunda División.

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Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno hoy 11 de julio comenzará a las 15:00 horas, con dos choques en paralelo. Uno será en el Municipal de La Cisterna, donde Palestino recibirá a Deportes Santa Cruz. Mario Salvo será el juez del compromiso, que no tendra TV.

En simultáneo, en el Municipal de San Bernardo, Magallanes enfrentará a Audax Italiano, con arbitraje de Juan Sepúlveda y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 17:30 horas, habrá otros dos partidos a la misma hora. Umo será en el Lucio Fariña, donde Universidad Católica visitará a San Luis de Quillota. Manuel Vergara será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

El otro juego será entre Deportes Copiapó y Everton, en el Luis Valenzuela Hermosilla, con arbitraje de Nicolás Millas, pero sin TV.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del balompié nacional tendrá acción con dos partidos en simultáneo desde las 16:00 horas, de los cuales ninguno tendrá señal de TV.

Uno será en el Regional de Los Andes, donde Trasandino chocará ante Brujas de Salamanca, con arbitraje de Cristián Galaz.

El otro tendrá a Concon National contra Santiago City en el estadio Atlético de Concón. Miguel Araos será el juez.

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