Copa Chile 2026: ¿por qué la UC juega este fin de semana, mientras que Colo Colo y la U de Chile descansan? / Agencia Uno

En medio del Mundial 2026, el fútbol chileno no se ha detenido gracias a la disputa de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Este fin de semana comenzará a desarrollarse la sexta y última fecha, donde elencos como la UC cerrarán esta etapa del torneo.

El detalle, eso sí, es que entre sábado y domingo solo se resolverán cuatro de los ocho grupos.

¿La razón de esto? La ANFP programó también este fin de semana la disputa de las semifinales vuelta de la Copa de la Liga.

Con la intención de que las últimas fechas de cada grupo se disputen en simultáneo, el hecho que Coquimbo, Unión La Calera, O’Higgins y Ñublense se midan entre sí llevan a que los choques de sus grupos de Copa Chile se posterguen.

Eso incluye, por ejemplo, a Colo Colo y Universidad de Chile, quienes han podido descansar estos días. El detalle es que recién en agosto se completarán los otros cuatro grupos, incluyendo albos y azules.

Tres de estos cuatro completarán esta etapa de la Copa Chile 2026 entre el 5 y 6 de agosto, con seis juegos que incluirán la visita de la U de Chile a Unión San Felipe.

¿Y el último grupo? Recién se completará el miércoles 26 de agosto, agenda que incluye a Colo Colo recibiendo a Unión Española.

La programación de la Copa Chile este fin de semana

Sábado 10 de julio

15:00 hrs | Magallanes vs. Audax Italiano | Municipal de San Bernardo

15:00 hrs | Palestino vs. Deportes Santa Cruz | Municipal de La Cisterna

17:30 hrs | Deportes Copiapó vs. Everton | Luis Valenzuela Hermosilla

17:30 hrs | San Luis vs. Universidad Católica | Lucio Fariña

Domingo 11 de julio

12:30 hrs | Antofagasta vs. Cobresal | Municipal de Mejillones

12:30 hrs | Cobreloa vs. Deportes La Serena | Zorros del Desierto

17:30 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Puerto Montt | Estadio Huachipato

17:30 hrs | Deportes Temuco vs. Huachipato | Germán Becker