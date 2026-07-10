Debutó con 16 años, marcó un gol histórico y ahora firmó contrato en Colo Colo: anuncio oficial

Colo Colo sigue dando pasos importantes de cara al futuro y en las últimas horas aseguró a otra de las grandes promesas de su cantera. Se trata del joven delantero Felipe Raipán, quien firmó su primer contrato profesional con la institución.

“Nuestro delantero de 16 años dio un nuevo paso en su carrera al sellar su vínculo como jugador profesional con el Cacique. ¡Que este sea el comienzo de una historia llena de éxitos con estos colores!“, anunció el club a través de sus redes sociales.

Raipán debutó el pasado 20 de junio en el duelo ante Deportes Recoleta por la Copa Chile 2026. Apenas cinco días después, hizo historia al ingresar en los minutos finales del encuentro contra O’Higgins y marcar el gol del triunfo por 3-2, convirtiéndose en el segundo futbolista más joven en marcar con la camiseta alba, con solo 16 años y 114 días.

Eso sí, el joven delantero no ha podido estar presente en los últimos partidos del equipo de Fernando Ortiz debido a la sanción de dos fechas que le impuso el Tribunal de Disciplina tras su expulsión ante Unión Española. El castigo le impidió jugar los otros duelos del certamen copero, justamente frente a O’Higgins y Recoleta.

“Ha sido un proceso muy difícil, con mucho esfuerzo, dedicación, días malos y buenos, pero siempre estamos ahí. Mi objetivo es seguir trabajando, rendir en mi categoría, en el primer equipo si me toca jugar y siempre con esfuerzo", declaró el jugador tras sellar su vínculo con Colo Colo.

“Agradecer a mis compañeros, a mis profesores que siempre están ahí y a toda mi familia que me está en las buenas y en las malas. Y agradecer a la gente de Pucón igual que siempre me apoya”, agregó Raipán.