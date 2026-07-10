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El trueque entre dos clubes de la Liga de Primera que podría remecer el mercado de fichajes

Deportes Concepción y Limache negocian un intercambio de jugadores con pasado en la selección chilena.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue al rojo vivo, con incorporaciones, salidas y, ahora también se podría dar un trueque entre clubes que agitaría todo.

Según informa Sabes Deportes, Deportes Concepción está muy interesado en contar con Joaquín Montecinos, actualmente en Deportes Limache, para la segunda rueda, por lo que está proponiendo un intercambio de jugadores al elenco “tomatero” en la negociación.

Bajo ese contexto, el futbolista que podría llegar al equipo de la Región de Valparaíso sería Leonardo Valencia, que tras arribar como el refuerzo estrella de los lilas en su vuelta a la Primera División, no ha tenido un buen rendimiento.

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Por el momento, los clubes siguen en negociaciones y, tanto Montecinos como Valencia, se mantienen en sus clubes actuales. Sin embargo, el medio ya citado indica que la buena relación entre Deportes Concepción y Limache podría ser un aliciente para que la operación se concrete.

Cabe recordar que el mercado de pases del fútbol chileno se cierra el sábado 8 de agosto a las 23:59 horas, por lo que ambas instituciones cuentan con un buen plazo para resolver el intercambio de dos jugadores que pasado en La Roja.

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