Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 11 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este sábado contempla dos juegos.
Hoy, sábado 11 de julio, continúa la disputa del Mundial 2026 con una agenda que contempla dos partidos.
Este encuentro dará cierre a los cuartos de final de la Copa del Mundo.
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Inglaterra vs. Noruega
La programación del Mundial 2026 hoy 11 de julio arrancará a las 17:00 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami, donde británicos y nórdicos van por el paso a semifinales.
El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.
Argentina vs. Suiza
El otro choque de la jornada, con el único sudamericano sobreviente del cuadro, se desarrollará a contar de las 21:00 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas.
El partido será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Disney+ y Paramount+.
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