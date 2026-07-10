Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 11 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / NurPhoto

Hoy, sábado 11 de julio, continúa la disputa del Mundial 2026 con una agenda que contempla dos partidos.

Este encuentro dará cierre a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Inglaterra vs. Noruega

La programación del Mundial 2026 hoy 11 de julio arrancará a las 17:00 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami, donde británicos y nórdicos van por el paso a semifinales.

El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Argentina vs. Suiza

El otro choque de la jornada, con el único sudamericano sobreviente del cuadro, se desarrollará a contar de las 21:00 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas.

El partido será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y las plataformas Disney+ y Paramount+.