;

China emite alerta roja por lluvias ante la llegada del tifón Bavi

El fenómeno recuperó intensidad antes de tocar tierra en la costa oriental del país. Miles de personas fueron evacuadas y más de 500 vuelos fueron cancelados de manera preventiva.

Verónica Villalobos

China emite alerta roja por lluvias ante la llegada del tifón Bavi

China declaró alerta roja por lluvias debido al avance del tifón Bavi, que volvió a fortalecerse mientras se aproxima a la costa este del país, donde se espera que toque tierra durante la madrugada del domingo.

Según el Centro Meteorológico Nacional, el sistema podría dejar precipitaciones torrenciales en amplias zonas del este, norte y suroeste de China, con acumulados de hasta 500 milímetros en sectores de las provincias de Zhejiang y Fujian.

Las autoridades también advirtieron sobre tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posibles granizadas asociadas al paso del tifón.

De acuerdo con los pronósticos, Bavi impactará la costa entre las ciudades de Taizhou, en Zhejiang, y Fuding, en Fujian, con categoría de tifón fuerte, para luego avanzar hacia el interior del país mientras pierde intensidad.

Revisa también

ADN

Como medida preventiva, los aeropuertos de Hangzhou y Shanghái cancelaron más de 500 vuelos, mientras que en la localidad costera de Xiaguan fueron evacuadas más de 11 mil personas.

Antes de dirigirse hacia China, Bavi pasó cerca de Taiwán, donde dejó al menos 13 personas lesionadas y cerca de 9.000 evacuados, según el balance preliminar de las autoridades.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad