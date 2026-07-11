China emite alerta roja por lluvias ante la llegada del tifón Bavi

China declaró alerta roja por lluvias debido al avance del tifón Bavi, que volvió a fortalecerse mientras se aproxima a la costa este del país, donde se espera que toque tierra durante la madrugada del domingo.

Según el Centro Meteorológico Nacional, el sistema podría dejar precipitaciones torrenciales en amplias zonas del este, norte y suroeste de China, con acumulados de hasta 500 milímetros en sectores de las provincias de Zhejiang y Fujian.

Las autoridades también advirtieron sobre tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posibles granizadas asociadas al paso del tifón.

De acuerdo con los pronósticos, Bavi impactará la costa entre las ciudades de Taizhou, en Zhejiang, y Fuding, en Fujian, con categoría de tifón fuerte, para luego avanzar hacia el interior del país mientras pierde intensidad.

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Como medida preventiva, los aeropuertos de Hangzhou y Shanghái cancelaron más de 500 vuelos, mientras que en la localidad costera de Xiaguan fueron evacuadas más de 11 mil personas.

Antes de dirigirse hacia China, Bavi pasó cerca de Taiwán, donde dejó al menos 13 personas lesionadas y cerca de 9.000 evacuados, según el balance preliminar de las autoridades.