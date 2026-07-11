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Luto en el fútbol chileno: muere futbolista de 16 años en un accidente de tránsito

Emilio Beiza Araya, capitán de su categoría en club Trasandino de Los Andes, perdió la vida al ser atropellado.

Javier Catalán

Captura: @cdtrasandino

Captura: @cdtrasandino

Una verdadera tragedia es la que se acaba de conocer en el fútbol chileno, luego de que el club Trasandino de Los Andes, notificara la muerte de un joven futbolista de sus divisiones inferiores.

Se trata de Emilio Beiza Araya, joven de solo 16 años, capitán de su categoría, que falleció en horas del viernes recién pasado en un grave accidente de tránsito.

Según información del medio Los Andes Online, el menor de edad perdió la vida al ser atropellado por un camión de carga internacional en la comuna de Calle Larga.

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Los reportes iniciales indican que el joven conducía una camioneta por el cruce By Pass de la autopista Los Libertadores, donde tuvo un accidente que terminó con su vehículo volcado. El exfutbolista pudo salir por su cuenta del automóvil, pero al intentar cruzar la calle fue impactado por un camión con patente argentina, falleciendo en el acto.

Hasta lugar llegaron Carabineros, seguridad municipal de Calle Larga y servicios de emergencia de la autopista. El conductor del vehículo permaneció en el lugar de los hechos, colaborando con los autoridades.

"En este momento de inmenso dolor, enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo lleno de fuerza a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y a toda la comunidad que hoy llora su partida", escribió Trasandino de Los Andes en su cuenta de Instagram, confirmando la dolorosa noticia.

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