Extraditan desde Colombia a mujer acusada de robo con homicidio tras drogar con clonazepam a un hombre en San Miguel

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la extradición activa de una ciudadana colombiana de 28 años, imputada por el delito de robo con homicidio , en el marco de un crimen ocurrido el 5 de febrero de 2023 en la comuna de San Miguel.

El procedimiento fue realizado por detectives de Interpol Santiago y de la Brigada de Homicidios Sur, luego de un trabajo coordinado con las autoridades colombianas que permitió ubicar y detener a la mujer en la ciudad de Medellín.

Drogó a las víctimas para robarles

Según explicó la subinspectora Paula Salas, la investigación estableció que la imputada, junto a otra mujer, conoció a un hombre de 40 años en una discoteca de Recoleta .

Tras mantener contacto por WhatsApp durante un día, volvieron a reunirse la noche siguiente. En esa ocasión también estaba presente un amigo del hombre y, posteriormente, todos se trasladaron hasta el departamento de uno de los sujetos, ubicado en la comuna de San Miguel.

Una vez en el inmueble, ambas mujeres suministraron clonazepam en las bebidas alcohólicas de las víctimas. Como consecuencia, uno de los hombres murió , mientras que el otro despertó a la mañana siguiente y, según relató la subinspectora, “se dio cuenta de que su amigo estaba fallecido y que habían sustraído distintas especies”.

Huellas dactilares fueron clave

La detective detalló que el levantamiento de huellas dactilares en los vasos utilizados durante la reunión fue clave para la investigación. Estas evidencias fueron enviadas a Colombia, donde se logró identificar a una de las involucradas.