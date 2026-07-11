;

Extraditan desde Colombia a mujer acusada de robo con homicidio tras drogar con clonazepam a un hombre en San Miguel

Según la investigación, la imputada conoció a la víctima en una discoteque y, posteriormente, se trasladaron hasta un departamento, donde ocurrió el crimen.

Ruth Cárcamo

Cedida

Cedida

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la extradición activa de una ciudadana colombiana de 28 años, imputada por el delito de robo con homicidio, en el marco de un crimen ocurrido el 5 de febrero de 2023 en la comuna de San Miguel.

El procedimiento fue realizado por detectives de Interpol Santiago y de la Brigada de Homicidios Sur, luego de un trabajo coordinado con las autoridades colombianas que permitió ubicar y detener a la mujer en la ciudad de Medellín.

Drogó a las víctimas para robarles

Según explicó la subinspectora Paula Salas, la investigación estableció que la imputada, junto a otra mujer, conoció a un hombre de 40 años en una discoteca de Recoleta.

Revisa también

ADN

Tras mantener contacto por WhatsApp durante un día, volvieron a reunirse la noche siguiente. En esa ocasión también estaba presente un amigo del hombre y, posteriormente, todos se trasladaron hasta el departamento de uno de los sujetos, ubicado en la comuna de San Miguel.

Una vez en el inmueble, ambas mujeres suministraron clonazepam en las bebidas alcohólicas de las víctimas. Como consecuencia, uno de los hombres murió, mientras que el otro despertó a la mañana siguiente y, según relató la subinspectora, “se dio cuenta de que su amigo estaba fallecido y que habían sustraído distintas especies”.

Huellas dactilares fueron clave

La detective detalló que el levantamiento de huellas dactilares en los vasos utilizados durante la reunión fue clave para la investigación. Estas evidencias fueron enviadas a Colombia, donde se logró identificar a una de las involucradas.

Tras concretarse su extradición a Chile, la mujer será puesta a disposición de la Corte de Apelaciones de San Miguel y posteriormente enfrentará el correspondiente control de detención y formalización por el delito de robo con homicidio.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad