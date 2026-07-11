Santiago

La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial, Evelyn Matthei, denunció que estuvo a punto de ser víctima de una estafa telefónica junto a su esposo, el economista Jorge Desormeaux, y advirtió sobre el alto nivel de preparación de quienes cometen este tipo de delitos.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Matthei relató que recibió una llamada de una supuesta ejecutiva bancaria que le informó sobre un presunto intento de giro desde su cuenta.

Según explicó, la mujer hablaba con seguridad, utilizaba un lenguaje técnico y enviaba mensajes de texto mientras mantenía la conversación, lo que hacía que la situación pareciera legítima.

“Gracias a Dios no caí, pero me di cuenta lo fácil que es caer”, señaló la exalcaldesa, quien recomendó cortar de inmediato cualquier llamada de este tipo y contactar directamente al banco a través de sus canales oficiales si existen dudas.

Posteriormente, en declaraciones a Las Últimas Noticias, Matthei sostuvo que el profesionalismo de la estafadora fue lo que más le llamó la atención.

“La mujer que nos quiso estafar perfectamente pudo haber trabajado en un banco antes” , afirmó.

La exautoridad agregó que este tipo de engaños puede afectar a cualquier persona, incluso a quienes tienen conocimientos financieros, ya que suelen ocurrir cuando las víctimas están concentradas en otras actividades.

Finalmente, reiteró el llamado a no entregar claves ni información personal por teléfono y a verificar cualquier alerta comunicándose directamente con la entidad bancaria correspondiente.