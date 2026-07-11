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VIDEO. Harry Kane revela desconocida anécdota que tuvo con Donald Trump antes del Mundial 2026: “Fue surrealista”

El artillero inglés dio detalles de una invitación privada que le realizó el presidente de Estados Unidos.

Javier Catalán

Getty Images

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Inglaterra prepara los últimos detalles para enfrentar a Noruega este tarde por los cuartos de final del Mundial 2026, donde gran parte de las ilusión británica recae en lo que pueda hacer Harry Kane.

El delantero del Bayern Múnich está siendo, junto a Jude Bellingham, la gran figura de la selección inglesa y en la conferencia de prensa previa al choque ante los nórdicos, reveló una desconocida anécdota con Donald Trump.

El ex Tottenham reconoció que el año pasado, mientras disfrutaba de sus vacaciones, el presidente de Estados Unidos le llamó personalmente para jugar al golf, en un recinto privado en Florida.

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“Fue hace unos 18 meses. Me invitó a jugar cuando estuve en Palm Beach. Fue una experiencia bastante surrealista solo conocerlo y jugar golf con él”, confesó Kane entre risas, acompañado por su entrenador, Tomas Tuchel.

Todo indica que esta tarde “Hurrykane” volverá a ser desde el arranque para el duelo ante Noruega, donde además de ir en busca de la clasificación a semifinales, también intentará recortar distancia con Lionel Messi y Kylian Mbappé, en la lucha por la Bota de Oro del Mundial.

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