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Crimen organizado amplía su presencia en Chile: estos son los nuevos negocios formales que están bajo la lupa

Un estudio advirtió que las economías ilícitas ya mueven cerca de US$5.700 millones en el país y que bandas criminales estarían infiltrándose en distintos comercios, incluso fuera de Santiago.

Cristóbal Álvarez

Crimen organizado amplía su presencia en Chile: estos son los nuevos negocios formales que están bajo la lupa

Un estudio sobre las economías ilícitas en Chile advirtió que el crimen organizado ha ampliado su presencia en distintos sectores económicos y que actualmente estaría operando mediante barberías, ópticas, centros de estética, hoteles y otros tipos de negocios.

El informe, elaborado por 30 gremios y 70 expertos y difundido por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), estimó que los mercados ilegales movilizan cerca de US$5.700 millones en el país, aunque sus autores precisaron que se trata de un cálculo “conservador”.

“Las economías ilícitas dejaron de ser un problema sectorial. Hoy constituyen una amenaza estructural”, sostuvo la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

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Según el estudio, estas actividades abarcan desde el comercio ambulante y las plataformas digitales hasta los préstamos informales y las faenas mineras y portuarias.

Ópticas y centros de estética

En conversación con Radio Universo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, alertó que las organizaciones criminales están ingresando a diferentes rubros de la economía formal.

El dirigente explicó que la utilización de barberías por parte de grupos delictuales ya es conocida, pero aseguró que actualmente el fenómeno también estaría alcanzando otros establecimientos.

“Ya también hablamos de ópticas, centros de estética, distintos negocios donde están actuando”, afirmó.

Pakomio también manifestó su preocupación por la rápida proliferación de los denominados malls chinos. “El crecimiento tan explosivo de este tipo de comercios llama la atención sin duda”, indicó.

En ese contexto, reveló que existiría una investigación sobre un hotel ubicado en la Región de Los Lagos que “también estaría en manos del crimen organizado”, aunque evitó entregar el nombre del establecimiento.

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