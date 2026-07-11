Advierten riesgo de desborde en los Saltos del Laja tras intensas lluvias

Santiago

El paso del reciente sistema frontal provocó un importante aumento en el caudal del río Laja, generando preocupación por el riesgo de desborde en el sector de los Saltos del Laja, en la región del Biobío.

Según explicó el meteorólogo Gianfranco Marcone, las intensas precipitaciones registradas en la cordillera, favorecidas por una isoterma cero elevada, dejaron cerca de 70 milímetros de lluvia líquida, lo que incrementó significativamente el caudal del río.

Para los próximos días se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal, cuyo mayor impacto se proyecta a partir del miércoles en la región del Biobío. No obstante, las proyecciones indican que la isoterma cero será más baja, por lo que parte de las precipitaciones podrían caer en forma de nieve, reduciendo el aporte inmediato de agua al cauce.

El aumento del caudal ha llamado la atención de los visitantes, quienes destacaron que hacía tiempo no observaban los Saltos del Laja con ese nivel de agua, aunque también hicieron un llamado a extremar las medidas de precaución debido a la fuerza de la corriente.

El escenario revive lo ocurrido en junio de 2023, cuando un intenso temporal provocó el desborde del río y destruyó diversos locales comerciales ubicados en las cercanías de las cascadas.