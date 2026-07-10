;

VIDEO. Presidente Kast conversa con Keiko Fujimori y afirma que existe “la mejor disposición” para fortalecer la relación entre Chile y Perú

El diálogo abordó migración, seguridad, crimen organizado y cooperación regional, además de confirmar la asistencia al cambio de mando.

Martín Neut

Kast - Fujimori

Kast - Fujimori

El Presidente José Antonio Kast sostuvo este viernes una videollamada con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo electoral.

En la conversación abordaron los principales desafíos compartidos entre ambos países, como la migración, la seguridad, el crimen organizado y la cooperación regional.

El registro del diálogo fue difundido por la oficina de Fujimori a través de redes sociales. En la instancia, el Mandatario destacó la importancia de avanzar en una relación sólida entre ambos países.

Revisa también:

ADN

“Qué gusto verla (...) confiados en que se va a lograr esa estabilidad para su nación, y que eso nos permita ir reconstruyendo una relación estable entre Perú y Chile", afirmó, agregando que existe “la mejor disposición” para fortalecer el trabajo conjunto.

“Fortalecer las relaciones de amistad”

Por su parte, la mandataria electa, que asumirá el próximo 28 de julio, señaló que su administración buscará fortalecer los lazos con Chile y potenciar la integración regional.

“Quiero ratificar nuestro compromiso de fortalecer las relaciones de amistad y el intercambio comercial. Debemos retomar y potenciar lo que fue el espacio de la Alianza del Pacífico y también nuestra participación en el foro de APEC", indicó.

Al finalizar la conversación, Fujimori invitó al Presidente Kast a asistir a la ceremonia de cambio de mando en Lima el próximo 28 de julio, invitación que el Mandatario chileno aceptó.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad