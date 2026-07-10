El Presidente José Antonio Kast sostuvo este viernes una videollamada con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo electoral.

En la conversación abordaron los principales desafíos compartidos entre ambos países, como la migración, la seguridad, el crimen organizado y la cooperación regional.

El registro del diálogo fue difundido por la oficina de Fujimori a través de redes sociales. En la instancia, el Mandatario destacó la importancia de avanzar en una relación sólida entre ambos países.

“Qué gusto verla (...) confiados en que se va a lograr esa estabilidad para su nación, y que eso nos permita ir reconstruyendo una relación estable entre Perú y Chile", afirmó, agregando que existe “la mejor disposición” para fortalecer el trabajo conjunto.

“Fortalecer las relaciones de amistad”

Por su parte, la mandataria electa, que asumirá el próximo 28 de julio, señaló que su administración buscará fortalecer los lazos con Chile y potenciar la integración regional.

“Quiero ratificar nuestro compromiso de fortalecer las relaciones de amistad y el intercambio comercial. Debemos retomar y potenciar lo que fue el espacio de la Alianza del Pacífico y también nuestra participación en el foro de APEC", indicó.

Al finalizar la conversación, Fujimori invitó al Presidente Kast a asistir a la ceremonia de cambio de mando en Lima el próximo 28 de julio, invitación que el Mandatario chileno aceptó.