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Darío Osorio se acerca a un gigante de Europa: la millonaria venta que ilusiona al Midtjylland y la U

Según información de ADN Deportes, Benfica tiene al delantero chileno en una lista reducida de probables fichajes, atendiendo a un expreso pedido de su nuevo entrenador, Marco Silva.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Gualter Fatia

El gran salto en la carrera de Darío Osorio parece cada vez más inminente. El atacante chileno, figura en el Midtjylland de Dinamarca, está en la órbita de grandes clubes de Europa y, en las últimas horas, se sumó un nuevo interesado por su fichaje.

Según pudo confirmar ADN Deportes, Benfica tiene en una lista reducida de probables fichajes al formado en Universidad de Chile, quien es del gusto total del nuevo técnico del elenco portugués, Marco Silva.

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El estratega luso, quien asumió el cargo tras la salida de José Mourinho al Real Madrid, ya había sondeado al seleccionado nacional cuando dirigía al Fulham de Inglaterra, y ahora volvió a la carga por el jugador de 22 años.

Aunque el Midtjylland aún no fija un precio oficial por Darío Osorio, la operación rondaría entre los 12 y 15 millones de euros. De concretarse una posible venta, el 10% de esa cifra iría directamente a las arcas de la U, que se reservó ese porcentaje del pase del futbolista.

El oriundo de Hijuelas renovó a comienzos de año su contrato con el elenco danés hasta 2030, aunque en el club asumen que su salida hacia una liga de mayor renombre es solo cuestión de tiempo.

Así lo confirmó Kristian Kjaer, director deportivo del Midtjylland, quien reconoció que el Arsenal y otros equipos de la Premier League siguen de cerca al atacante. En tanto, el Benfica también surgió como posible destino del chileno hace algunos meses, aunque en aquel momento no logró convertirse en una opción concreta como ocurre hoy.

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