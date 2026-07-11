Condenan a presidio perpetuo a hombre por el femicidio de su conviviente en Villarrica: incendió la casa tras el crimen

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica condenó a presidio perpetuo a un hombre –identificado con las iniciales J.A.S.C.– por el delito consumado de femicidio íntimo , cometido en agosto de 2023.

En un fallo unánime, los magistrados también lo sentenciaron a 15 años de presidio efectivo por incendiar la vivienda en la que se encontraba el cuerpo de la víctima, luego de haber cometido el crimen.

Los hechos

Según la sentencia, los hechos se iniciaron durante la madrugada del 22 de agosto de 2023, cuando J.A.S.C. estaba junto a su conviviente –con quien tenía dos hijos en común– al interior de la vivienda que compartían en el sector El Tume, en la comuna de Villarrica.

En ese contexto, se originó una discusión durante la cual el imputado “procedió a agredirla mediante golpes, provocando su muerte”, hecho que posteriormente fue conocido por una tercera persona.

Tras el femicidio, cerca de las 08:00 horas del mismo día, J.A.S.C. prendió fuego al inmueble “utilizando sustancias acelerantes”, mientras el cuerpo de la víctima permanecía en el interior de la vivienda, según establece el fallo.

Luego abandonó el lugar y, como consecuencia del incendio, la casa resultó completamente destruida.