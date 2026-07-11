;

Condenan a presidio perpetuo a hombre por el femicidio de su conviviente en Villarrica: incendió la casa tras el crimen

El condenado recibió una segunda pena de 15 años de cárcel por el incendio que destruyó por completo el inmueble que compartía con la víctima.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica condenó a presidio perpetuo a un hombre –identificado con las iniciales J.A.S.C.– por el delito consumado de femicidio íntimo, cometido en agosto de 2023.

En un fallo unánime, los magistrados también lo sentenciaron a 15 años de presidio efectivo por incendiar la vivienda en la que se encontraba el cuerpo de la víctima, luego de haber cometido el crimen.

Los hechos

Según la sentencia, los hechos se iniciaron durante la madrugada del 22 de agosto de 2023, cuando J.A.S.C. estaba junto a su conviviente –con quien tenía dos hijos en común– al interior de la vivienda que compartían en el sector El Tume, en la comuna de Villarrica.

Revisa también

ADN

En ese contexto, se originó una discusión durante la cual el imputado “procedió a agredirla mediante golpes, provocando su muerte”, hecho que posteriormente fue conocido por una tercera persona.

Tras el femicidio, cerca de las 08:00 horas del mismo día, J.A.S.C. prendió fuego al inmueble “utilizando sustancias acelerantes”, mientras el cuerpo de la víctima permanecía en el interior de la vivienda, según establece el fallo.

Luego abandonó el lugar y, como consecuencia del incendio, la casa resultó completamente destruida.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad