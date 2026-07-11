Tragedia en el fútbol: muere jugador que disputó el Mundial 2026
La noticia impactó a toda la esfera del deportes, a solo horas de que se definan las semifinales del torneo.
En horas de la mañana de este sábado, una trágica noticia remeció al continente africano y al mundo del fútbol
Jayden Adams, futbolista de 25 años, que venía de representar a Sudáfrica en el Mundial 2026, acaba de fallecer, según confirman sus propios representantes, quienes exigieron respeto en un delicado momento para su familia.
El jugador que pertenecía al Mamelodi Sundowns, donde era compañero del chileno Marcelo Allende, alcanzó a disputar tres partidos en la Copa del Mundo y apenas unos días de después de regresar a sus tierras, terminó perdiendo la vida.
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Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento y, tanto la selección sudafricana como su club, no se han pronunciado para entregar más detalles del deceso.
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