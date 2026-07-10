Argentina - Suiza: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario, y como verlo por TV / FIFA

El pasado jueves por la tarde, arrancó la fiesta de los ocho mejores del Mundial 2026 en Norteamérica. Para la jornada de sábado quedaron programados dos partidazos buscando las semis del torneo: el segundo, será entre Argenitna y Suiza que se ven las caras en Kansas.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni selló su clasificación entre los ocho mejores del planeta tras firmar una remontada épica ante Egipto, imponiéndose por 3-2.

El plantel argentino demostró su fortaleza mental al revertir un 0-2 en contra en el segundo tiempo, gracias a las anotaciones de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y un agónico gol de Enzo Fernández en los minutos de descuento.

Por su parte, la selección de Suiza llega con la moral en alto tras eliminar a Colombia en una extenuante definición por penales (4-3), luego de empatar sin goles en los 120 minutos de juego. La gran figura de esa jornada fue el guardameta Gregor Kobel, quien ratificó la solidez de la zaga europea.

Más antecedentes

Se han enfrentado en dos ocasiones previas en Copas del Mundo, ambas con victorias para Argentina.

El primer registro fue un 2-0 en la fase de grupos de Inglaterra 1966, y el último antecedente fue el recordado triunfo 1-0 en el tiempo suplementario de los octavos de final de Brasil 2014, gracias al agónico gol de Ángel Di María.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Suiza en el Mundial 2026?

El encuentro se disputará este sábado 11 de julio a las 21:00 horas de Chile, y la acción del encuentro se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Argentina y Suiza?

El compromiso se podrá seguir por ADN Deportes y ADN.CL; y será transmitido en televisión abierta en Chilevisión; y en TV por cable en Chile a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: Disney+, MICHV, DGO, Paramount + y DAZN.

Sábado 11 de julio