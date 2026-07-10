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PREVIA. Universidad Católica cierra la fase de grupos de Copa Chile: cuándo juegan, dónde y quién transmite por TV

El elenco cruzado, ya clasificado a la siguiente ronda, enfrentará a San Luis de Quillota.

Carlos Madariaga

Universidad Católica cierra la fase de grupos de Copa Chile: cuándo juegan, dónde y quién transmite por TV

Universidad Católica cierra la fase de grupos de Copa Chile: cuándo juegan, dónde y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

En medio del desarrollo del Mundial 2026, el fútbol chileno no se detiene y continúa con la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Universidad Católica ya está clasificada a la siguiente etapa, con campaña perfecta, por lo que podrá rotar jugadores en su último juego.

Este será ante San Luis de Quillota en el césped sintético del Lucio Fariña, donde los “canarios” necesitan un milagro para clasificarse: deben ganarle por cuatro o mas goles a los cruzados y esperar un empate entre Everton y Copiapó.

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¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica vs. San Luis por la Copa Chile?

Canarios y cruzados juegan este sábado 11 de julio desde las 17:30 horas en el estadio Lucio Fariña de Quillota. El partido es válido por la sexta fecha del Grupo B de la Copa Chile.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad Católica y San Luis?

El partido entre Universidad Católica y San Luis lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Sábado 11 de julio

  • 17:30 horas | San Luis vs. Universidad Católica | Lucio Fariña

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