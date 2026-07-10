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Detienen a exintegrante de Los Tetas, Tea Time, en fiscalización: hallan droga, arma de fuego y armas blancas

El músico fue detenido junto a otros tres sujetos por Carabineros en Providencia.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno | Carabineros

Agencia Uno | Carabineros

El exintegrante de Los Tetas, Tea Time, fue detenido por personal de Carabineros durante un control vehicular realizado por funcionarios de la 19° Comisaría de Providencia.

Según los antecedentes preliminares, el procedimiento terminó con cuatro personas detenidas, luego de que los uniformados fiscalizaran un automóvil en el que se trasladaba el músico junto a otros tres sujetos.

Durante la revisión del vehículo, Carabineros encontró droga, arma de fuego y armas blancas, elementos que quedaron incautados como parte del procedimiento policial.

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Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre la cantidad de droga hallada ni las características del armamento incautado.

El músico, cuyo nombre civil es Camilo Castaldi, ya registra antecedentes judiciales en Chile. En 2017 fue formalizado por un caso de violencia intrafamiliar tras una denuncia de su expareja, Valentina Henríquez. La Fiscalía solicitó 540 días de presidio, aunque el proceso terminó en 2018 con una suspensión condicional, prohibición de acercamiento y posterior cumplimiento de las exigencias.

Posteriormente, en 2021, fue detenido y formalizado en Providencia por una infracción sanitaria, luego de ser acusado de organizar fiestas clandestinas en su departamento durante la cuarentena y el toque de queda. En 2024, además, enfrentó una nueva formalización en el Juzgado de Garantía de Santa Cruz por el delito de amenazas contra una mujer.

El nuevo procedimiento policial vuelve a poner al exintegrante de Los Tetas en el foco judicial, a la espera de que se conozcan las decisiones de Fiscalía y las medidas que pueda adoptar el tribunal competente.

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