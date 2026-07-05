Tabla de posiciones Copa Chile 2026: la UC está clasificada, Colo Colo y la U están cerca de abrochar su paso a la próxima ronda / Agencia Getty

En medio del Mundial 2026, el fútbol chileno ha tenido una actividad incesante durante todos estos días gracias a la disputa de la fase de grupos de la Copa Chile.

A diferencia de la Copa de la Liga, donde solo un elenco avanzaba a la siguiente etapa, en este torneo, al ser más equipos, son dos clubes por zona los que pueden seguir en competencia.

Al respecto, los “tres grandes” del fútbol chileno tienen una faena bastante más favorables, siendo la UC quien tiene la tarea más adelantada, con cinco triunfos en cinco fechas, ya asegurando su paso a la segunda ronda.

Considerando la disputa de los partidos de este fin de semana, los cruzados son solo uno de los cuatro elencos que tienen lista su continuidad en la Copa Chile 2026: a el elenco precordillerano se suman Deportes Antofagasta (13 puntos en el grupo C tras ganarle 4-2 a Deportes La Serena de visita), Ñublense (10 puntos en el grupo F luego de empatar 2-2 con Curicó Unido) y Deportes Santa Cruz (13 puntos en el grupo G luego de vencer 2-1 a Palestino).

En el caso de la U de Chile, quedaron líderes del grupo D con 10 puntos, pero deberán esperar hasta la última fecha para abrochar matemáticamente su clasificación, pues están solo con tres puntos de ventaja sobre el tercero, Unión San Felipe. Eso sí, los del “Uní Uní” tendrían que ganar por al menos seis goles para sobrepasarlos.

¿Y Colo Colo? Gracias al triunfo de O’Higgins sobre Unión Española por 2-1 este domingo, si este lunes empata o derrota a Deportes Recoleta, tendrá su clasificación asegurada.