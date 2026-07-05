;

Tabla de posiciones Copa Chile 2026: la UC está clasificada, Colo Colo y la U están cerca de abrochar su paso a la próxima ronda

Con la disputa de los partidos de este fin de semana, solo cuatro elencos tienen su cupo asegurado en la siguiente etapa del torneo.

Carlos Madariaga

Tabla de posiciones Copa Chile 2026: la UC está clasificada, Colo Colo y la U están cerca de abrochar su paso a la próxima ronda

Tabla de posiciones Copa Chile 2026: la UC está clasificada, Colo Colo y la U están cerca de abrochar su paso a la próxima ronda / Agencia Getty

En medio del Mundial 2026, el fútbol chileno ha tenido una actividad incesante durante todos estos días gracias a la disputa de la fase de grupos de la Copa Chile.

A diferencia de la Copa de la Liga, donde solo un elenco avanzaba a la siguiente etapa, en este torneo, al ser más equipos, son dos clubes por zona los que pueden seguir en competencia.

Revisa también:

ADN

Al respecto, los “tres grandes” del fútbol chileno tienen una faena bastante más favorables, siendo la UC quien tiene la tarea más adelantada, con cinco triunfos en cinco fechas, ya asegurando su paso a la segunda ronda.

Considerando la disputa de los partidos de este fin de semana, los cruzados son solo uno de los cuatro elencos que tienen lista su continuidad en la Copa Chile 2026: a el elenco precordillerano se suman Deportes Antofagasta (13 puntos en el grupo C tras ganarle 4-2 a Deportes La Serena de visita), Ñublense (10 puntos en el grupo F luego de empatar 2-2 con Curicó Unido) y Deportes Santa Cruz (13 puntos en el grupo G luego de vencer 2-1 a Palestino).

En el caso de la U de Chile, quedaron líderes del grupo D con 10 puntos, pero deberán esperar hasta la última fecha para abrochar matemáticamente su clasificación, pues están solo con tres puntos de ventaja sobre el tercero, Unión San Felipe. Eso sí, los del “Uní Uní” tendrían que ganar por al menos seis goles para sobrepasarlos.

¿Y Colo Colo? Gracias al triunfo de O’Higgins sobre Unión Española por 2-1 este domingo, si este lunes empata o derrota a Deportes Recoleta, tendrá su clasificación asegurada.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad