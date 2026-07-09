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VIDEO. ¿El nuevo Zampedri? Figura argentina del fútbol chileno se ofrece a jugar por La Roja

“Me gustaría vestir la camiseta de Chile”, aseguró el volante.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La selección chilena está viviendo una de los peores crisis en su historia, situación que ha llevado a los scoutings de La Roja a buscar talento extranjero con raíces nacionales para incorporar al fútbol formativo.

Pero más allá de reclutar a jóvenes en Argentina, Estados Unidos o Europa, en los últimos años también han sido varios los jugadores ya consolidados que han decidido vestir la camiseta de Chile, como es el caso de Ben Brereton, Luciano Cabral o Fernando Zampedri, a quien ahora se le podría sumar otra figura de la Universidad Católica.

Esto, porque el fue el propio Matías Palavecino, volante ofensivo argentino de la UC, quien reconoció que le gustaría jugar en la selección chilena en un futuro.

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Obviamente me gustaría jugar por Argentina, pero también me gustaría vestir la camiseta de Chile. No sé cuanto me falta para la nacionalización”, aseguró el campeón con Coquimbo Unido al creador de contenido El Fofo, con quien realizó una dinámica en redes sociales sobre el Mundial 2026.

Por el momento, Palavecino ha pasado dos años jugando en nuestro país: este medio año con la UC y su primera etapa de seis meses en Coquimbo en 2023, más el 2025 completo defendiendo los colores “piratas”.

Cabe recordar que la temporada pasada fue uno de los mejores jugadores del fútbol chileno, aunque en la presente campaña no ha podido replicar ese nivel con los cruzados.

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