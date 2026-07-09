Insultó al árbitro y el Tribunal de Disciplina le aplicó tres fechas de castigo: “Soy malo, perro conch...”

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió una dura sanción para el volante de Ñublense, Manuel Rivera, tras el fuerte encontrón verbal que protagonizó con el árbitro Diego Flores luego del empate 2-2 ante Curicó Unido por la Copa Chile.

En su informe arbitral, el juez detalló que el mediocampista fue expulsado en los descuentos del partido en Chillán por “emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza”.

“Después de ser amonestado por desaprobar un cobro arbitral, me grita a viva voz ‘que estás cobrando malo culiao’. Posterior y de una forma desafiante y prepotente me grita ‘soy malo culiao, soy ordinario de malo culiao, perro concha de tu madre’“, agregó Flores.

Por esta razón, el Tribunal de Disciplina decidió castigar a Rivera con tres partidos de suspensión, los cuales deberá cumplir exclusivamente en la Copa Chile.

Así, el volante de Ñublense se perderá el duelo ante Rangers, fijado para el 4 de agosto en el cierre de la fase grupal, además de los dos primeros encuentros de los “Diablos Rojos” en la fase eliminatoria.

Cabe recordar que el equipo dirigido por Juan José Ribera es líder del Grupo F con 10 puntos y ya aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen copero.