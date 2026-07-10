Sistema frontal en el centro-sur del país obliga a decretar Alerta Roja por desborde de ríos en el Maule: 21 personas aisladas

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país continúa provocando emergencias y, según el último balance de Senapred, la región del Maule pasó a concentrar las principales complicaciones por el aumento de caudales y desbordes de ríos.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que “el sistema frontal en la zona centro-sur ha afectado con mayor intensidad a la región del Maule”, donde se decretó Alerta Roja para Molina, Linares y Longaví por el desborde de los ríos Palos y Achibueno.

Agregó que “en ambas localidades no se registran situaciones de afectación a personas”, mientras que en San Clemente permanecen 21 personas aisladas por el aumento del caudal del estero Tricahue.

“Totalidad de los caminos se encuentran despejados”

La autoridad también indicó que en Isla de Pascua hay 10 viviendas con daños en evaluación producto de los fuertes vientos y que el suministro eléctrico, interrumpido en toda la comuna, comenzó a restablecerse de forma gradual.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que en la Región de Los Ríos “la totalidad de los caminos se encuentran despejados y se encuentran transitables”.

Añadió que el Gobierno ya inició la fase de catastros para definir la ayuda que requerirá la comuna de Corral y avanzar en la recuperación de la zona.